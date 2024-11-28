الحسن: من المفترض أن تعاود كل شركات الطيران تسيير رحلاتها من وإلى مطار بيروت ابتداءً من 5 إلى 15 كانون الأول

أعلن رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريح لقناة "LBCI"، أن "كل شركات الطيران العربية والأجنبية من المفترض أن تكون عاودت تسيير رحلاتها بشكل طبيعي من والى المطار ابتداءً من 5 الى 15 كانون الأول".

وأضاف "شركات الطيران العربية والأجنبية بدأت تتواصل معنا شفهيا منذ اعلان وقف اطلاق النار والآن أصحبح هناك تحديد لأوقات التشغيل".

وكشف الحسن أن الخطوط الجوية العراقية ستبدأ بتسيير رحلاتها بين لبنان والعراق ابتداءً من الأحد المقبل، مشيرا الى أن هناك رحلة لشركة الطيران التركي يوم السبت وهي ستكون أول رحلة.

ولفت الى أن "الخطوط الإثيوبية ستبدأ بتسيير رحلاتها من وإلى المطار بتاريخ 8 كانون الأول، والخطوط القطرية في 9 كانون الأول".

من جهة أخرى، قال: "بالنسبة لسعر التذاكر، فهذا عرض وطلب وكلما كان الشخص يريد الحجز لموعد قريب كلما ارتفع سعر التذكرة ولكن مع عودة الشركات العربية والأجنبية لتسيير رحلاتها فهذا يفتح المجال لأماكن إضافية وتلقائيا سيكون هناك منافسة وانخفاض بأسعار التذاكر".