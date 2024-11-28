أشار السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، الى أن "هذه الفترة تحتاج إلى مرونة كبيرة والبلد يحتاج إلى إجراءات وعلى كل القوى السياسية أن تضع أسماء لإجراء عملية إنتخاب رئيس ونحن كلجنة خماسية لا نتحدث مع بري أو أي أحد آخر بالأسماء".
ولفت موسى، الى أن "أي اسم يحظى على توافق سيحصل على الدعم والهدف انتخاب رئيس يجمع عليه اللبنانيون، والدول المانحة والمنظمات الدولية لن تذهب باتجاه اعادة الاعمار بغياب رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات"، مؤكداً أن "الاتفاق في لبنان ليس هدنة بل اتفاق دائم".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري: الاتفاق في لبنان ليس هدنة بل اتفاق دائم وعلى كل القوى السياسية أن تضع أسماء لإجراء عملية إنتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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