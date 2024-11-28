افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "بعض اهالي مدينة الخيام يتلقون اتصالات من الجيش الاسرائيلي تدعوهم بعدم التوجه الى البلدة حتى انتهاء فترة الانسحاب".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بعض اهالي مدينة الخيام يتلقون اتصالات من الجيش الاسرائيلي لعدم التوجه الى البلدة حتى انتهاء فترة الانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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