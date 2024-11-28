المالية: حولنا معاشات المتقاعدين ورواتب الاسلاك العسكرية وتحويل رواتب القطاع العام غدًا

أعلنت وزارة المالية، أنها بعدما انهت اجراءات تحويل معاشات المتقاعدين ورواتب الاسلاك العسكرية كافة، بات بإمكانهم قبضها من مصارفهم الخاصة اعتباراً من صباح الغد الجمعة 29 تشرين الثاني الجاري.
ولفتت في بيان، الى أنه في ما خص رواتب العاملين في القطاع العام عامة، فسيبدأ تحويلها غدًا الجمعة الى مصرف لبنان الذي يحيلها بدوره الى المصارف الخاصة.
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