الصحة: 3961 شهيدا 16520 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم الثلاثاء 78 شهيدا و266 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في تقرير المفصل بحصيلة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024 أسفرت عن 78 شهيدا و266 جريحا".

وذكر المركز، أن "الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى الثلاثاء بلغت3961 شهيدا و16520 جريحا، ويظهر التقرير ارتفاعا في عدد الشهداء نتيجة إضافة شهداء يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، فضلاً عن الشروع في عملية تنقيح البيانات".

وأوضحت الوزارة، أنها "بدأت بإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات، لكي تشمل الشهداء الذين يتم انتشالهم تدريجا من تحت الأنقاض، وجميع الشهداء الذين سيتم التحقق من هوياتهم بعد الانتهاء من فحوصات DNA الخاصة بهم، إضافة إلى تنسيق البيانات مع المستشفيات لضمان تقديم أرقام دقيقة وشاملة".

وأضافت "في ضوء هذه المراجعة، ستصدر الوزارة في وقت لاحق تقريرا نهائيا يقدم حصيلة شاملة للخسائر البشرية التي نجمت عن العدوان".