ميقاتي نفى ما يتم تداوله بشأن خريطة لترسيم الحدود اللبنانية ضمن الاتفاق: الجيش موجود على امتداد الخط الأزرق

نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح لقناة الجديد، على ما يتم تداوله عن ترسيم الحدود اللبنانية ودفع نهر الليطاني في خريطة واردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك "غير صحيح".

وشدد على أن "الجيش موجود في كل النقاط على امتداد الخط الأزرق وكامل الأراضي اللبنانية".

وفي ما يلي الخريطة التي تم تداولها بحسب قناة الجديد: