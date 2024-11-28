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نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في تصريح لقناة الجديد، على ما يتم تداوله عن ترسيم الحدود اللبنانية ودفع نهر الليطاني في خريطة واردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقال إن ذلك "غير صحيح".
وشدد على أن "الجيش موجود في كل النقاط على امتداد الخط الأزرق وكامل الأراضي اللبنانية".
وفي ما يلي الخريطة التي تم تداولها بحسب قناة الجديد:
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي نفى ما يتم تداوله بشأن خريطة لترسيم الحدود اللبنانية ضمن الاتفاق: الجيش موجود على امتداد الخط الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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