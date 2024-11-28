هيئة البث الإسرائيلية: استئناف الدراسة في الشمال اعتبارا من الأحد باستثناء المؤسسات التي تم إخلاؤها

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن استئناف الدراسة في الشمال اعتبارا من الأحد باستثناء المؤسسات التي تم إخلاؤها.

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.