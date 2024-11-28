ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني ووقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وأميركا".
ولفت، في تصريح، إلى أن "حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني ووقف إطلاق النار هزيمة له ولواشنطن".
وأضاف سلامي "إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه للزوال"، وقال: "الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى".
ورأى أن "الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري: حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني وإسرائيل ستُجبر على وقف حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.