قائد الحرس الثوري: حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني وإسرائيل ستُجبر على وقف حرب غزة

ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني ووقف إطلاق النار هزيمة لإسرائيل وأميركا".

ولفت، في تصريح، إلى أن "حزب الله فرض شروطه على الكيان الصهيوني ووقف إطلاق النار هزيمة له ولواشنطن".

وأضاف سلامي "إسرائيل مهزومة اليوم وستجبر على وقف الحرب في غزة وإلا فستتجه للزوال"، وقال: "الكيان الصهيوني تصور أنه سيقضي على حزب الله باغتيال قادته لكن الحزب أصبح أقوى".

ورأى أن "الولايات المتحدة وفرنسا توسطتا لإنقاذ الكيان الصهيوني من السقوط".