افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك، عن أن "الاصوات التي تسمع في بريتال والطيبة ومحيط منطقة بعلبك ناتجة عن تفجير صواريخ في حقل رماية الطيبة، من مخلفات الجيش الاسرائيلي".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاصوات التي تسمع في بريتال والطيبة ومحيط بعلبك ناتجة عن تفجير صواريخ من المخلفات الاسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.