الاتحاد الأوروبي دعا لانتخاب رئيس في لبنان: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل لتنفيذ القرار 1701

أكد الاتحاد الأوروبي، الالتزام بدعم الجيش اللبناني واليونيفيل حتى يمكن تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وقال: "على السياسيين اللبنانيين انتخاب رئيس بسرعة لبناء دولة قوية ذات سيادة بعد عامين من الفراغ".

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