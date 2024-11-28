تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي أعرب عن ارتياح ودعم إيران لوقف إطلاق النار في لبنان.
وشكره الوزير بوحبيب على "الموقف الإيراني"، آملا في استمرار الدعم لتطبيق الترتيبات المتفق عليها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701".
كما أكد عراقجي "دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وعديده كي يتمكن من حفظ الأمن والاستقرار جنوب نهر الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي أكد في اتصال مع بوحبيب ارتياح إيران ودعمها لوقف النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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