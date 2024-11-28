أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "طيران مسيّر منخفض جدا فوق اجواء عربصاليم وحومين الفوقا وجبل الرفيع و الجوار". كذلك أفاد المراسل عن "قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف منطقة راس الظهر غرب بلدة ميس الجبل بقذيفة مدفعية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": طيران مسيّر فوق عربصاليم وحومين الفوقا وجبل الرفيع وقصف مدفعي على منطقة راس الظهر غرب ميس الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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