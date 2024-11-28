نتانياهو: أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لحرب واسعة في لبنان حال حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب واسعة النطاق في لبنان حال حدوث انتهاك لوقف إطلاق النار.

وأشار، في مقابلة نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، إلى أنه "تم إزالة التهديد من الشمال. سنعمل ليس فقط على إقناع أعدائنا، بل أيضا سكاننا. سيعودون تدريجيا عندما يشعرون أن ذلك صحيح".

وأضاف "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".

زعم نتانياهو: "حققنا من الحرب في لبنان ما كنا نريد تحقيقه"، مصيفًا "سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع"، وقال: "سنحصل على سلاح جرى تجميد إرساله من قبل الولايات المتحدة".

إلى ذلك، أشار نتانياهو إلى "أنني سأفعل كل ما يلزم حتى لا تتحول إيران إلى دولة نووية".

ورأى أن "بعد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار وفصل الجبهات بين غزة ولبنان تغيرت شروط صفقة التبادل لصالح إسرائيل".

وكشف نتانياهو "أنني قد أوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة وليس إنهاء الحرب".

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخَي 27 و28 تشرين الثاني2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

وأضاف "تتابع قيادة الجيش هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة".