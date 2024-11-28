الحوثي اكد استمرار الهجمات ضد إسرائيل مهددا بهجمات أقوى وأكبر

أكد زعيم حركة "انصار الله" عبد الملك الحوثي استمرار الهجمات التي تشنها قواته "بالصواريخ والمسيرات" ضد إسرائيل مهددا بهجمات "أقوى وأكبر".

واوضح الحوثي في كلمة متلفزة، إنّ "العمليات من جبهة اليمن المساندة للشعب الفلسطيني بالقصف بالصواريخ والمسيّرات على العدو الإسرائيلي مستمرة". وقال "آمل من الجميع في الجيش وعلى المستوى الشعبي أن ندرك مسؤوليتنا لنبذل الجهد ونستعين بالله ليعيننا على فعل ما هو أقوى وأكبر ضد العدو الإسرائيلي".

وتابع "نسعى في جبهة الإسناد في اليمن بإذن الله إلى فعل أقصى ما نستطيعه لنصرة الشعب الفلسطيني".