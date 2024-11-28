"النشرة": طائرة استطلاع إسرائيلية تحق على علو منخفض في محيط السلسلتين الشرقية والغربية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "طائرة استطلاع إسرائيلية تحق على علو منخفض في محيط السلسلتين الشرقية والغربية وتحقق طيرانا دائريا فوق سهل البقاع وفي محيط قرى النبي شيت، سرعين، الخضر، بريتال، حورتعلا، الطيبة، دورس، ومجدلون وصولا حتى مدينة بعلبك".

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