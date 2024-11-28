حسن فضل الله: لن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش وقرار الحرب بيد العدو وعندما يعتدي علينا سنقاومه

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ان "قرار الحرب بيد العدو الاسرائيلي وعندما يعتدي علينا سنقاومه، ولن يكون هناك اي مشكلة بين المقاومة والجيش. ونحن نريد أن تبسط الدولة سلطتها على كل لبنان".

وأكد فضل الله في تصريح من مجلس النواب انه "لن يكون هناك أي مشكلة بين المقاومة والجيش، بل تعانق"، معلنا "تمسكنا بالجيش"، وقال:"الجيش قدم الدم وكان الى جانب المقاومين واليوم عبرنا عن موقفنا الى جانبه وصوتنا لمصلحته، حتى لا يكون هناك شغور في قيادته. وقد صوتنا لمصلحة التمديد للعمداء في الجيش وكل القوى الامنية".

وشدد النائب فضل الله، على وجوب "أن يكون لدينا قرار وطني ببناء دولة عادلة وقادرة وان يكون لدينا جيش يملك أحدث الاسلحة وان يتصدى للخروق الاسرائيلية".