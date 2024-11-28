الجيش الاسرائيلي: استهداف نشاط داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان

اعلن الجيش الاسرائيلي بانه تم رصد نشاط داخل موقع لحزب الله كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. ولفت الى انه تم احباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية.

واكد المتحدث باسم الجيش بان الجيش الاسرائيلي منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار.