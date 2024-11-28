النشرة: الجيش اوقف 90 سوريا بمداهمات في الهرمل ويونين

افاد مراسل النشرة في البقاع أن "فوج المجوقل في ​الجيش اللبناني​ نفذ فجر اليوم مداهمات لمنازل يسكنها اشخاص سوريين في بلدة القصر بالهرمل وقد اوقف حوالي 60 شخصا"، من جهة ثانية نفذت قوة من لواء المشاة السادس عملية مداهمة في مخيم للاجئين السورين في بلدة يونين وأوقفت ٣

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