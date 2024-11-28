قوى الامن: مستمرون بحملة بتقبل تقتل وملاحقة مطلقي النار إبتهاجاً

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن انها مستمرة بحملة "بتقبل تقتل" وملاحقة مطلقي النار إبتهاجاً، مشددة على "ضرورة التشدد على التخلي عن هذه العادة السيئة القاتلة والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية".

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