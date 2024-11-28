جنبلاط عن التحدث مع الحكومة السورية بشأن النازحين: كفى مزايدة والتواصل موجود

رأى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وليد جنبلاط​ في حديث صحافي إنه "لا تجوز تحت شعار محاربة الإرهاب معاملة جميع السوريين كإرهابيين"، مكرراً المطالبة بالتحقيق في وفاة 4 موقوفين سوريين".

واعتبر جنبلاط أن "التواصل موجود مع الحكومة السورية، لذلك كفى مزايدة"، مضيفا: "تبقى حدود التواصل، وأن يكون أمنياً لمحاربة الإرهاب".

وعن قانون الانتخاب، أشار الى "أننا رأينا أن الظروف لا تلائم العودة إلى قانون الستين، وأن غالبية الفرقاء يريدون النسبية، حسّنا شروطنا نسبياً بالنسبية بدعم من "حزب الله" ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لأنهم رفضوا التصويت (على إقرار القانون) ومشينا بالتوافق للخروج من المأزق"، مضيفا: " شرحوا لي أكثر من مرة الصوت التفضيلي، وحتى الآن أعترف بعجزي عن فهمه، يحتاج الأمر إلى مدرسة خاصة، ليس لي فقط بل للمواطن أيضاً"، مؤكدا أن "كل حزب سيقيم مدرسة، ومعنا 11 شهراً لفهم آلية الصوت التفضيلي وعمله، لأننا في نظام طائفي اخترعنا قانوناً غير موجود في كل دول العالم بالصوت التفضيلي، وهو غير موجود إلا في لبنان"، مؤكدا أنه "اختراع لبناني لكن انتهينا وصار أمراً واقعاً"، معتبرا أنه "إذا هناك لائحة توافقية في الشوف وعاليه تؤمّن الشراكة وتجنِّب معارك جانبية، يكون أفضل".

وأكد أن "ترشيح تيمور جنبلاط للانتخابات بات محسوم منذ زمن، وكنت أنتظر الفرصة لتقديم استقالتي لكن الآن صار هناك قانون جديد وتيمور سيترشح".

وعن التحالفات، شدد على أنه " باللائحة التوافقية القوى المركزية تقترع، هذه القوى هي "القوات اللبنانية"، "التيار الوطني الحر"، "تيار المستقبل"، "الحزب الديمقراطي" وطلال أرسلان، "الكتائب" وهناك غيرها أيضاً، مضيفا: "إذا كانت هناك لائحة توافقية تؤمن الشراكة وتجنِّب معارك جانبية يكون أفضل، وإلا يحصل تشتيت ولوائح عدة"، مؤكدا أنه " لم أعد أستطيع كما في السابق تشكيل لائحة على قاعدة الأكثرية ولا بد من القيام بتسويات من أجل المشاركة ويكون تمثيل للقوى المركزية، حيث "القوات اللبنانية" ممثلة و "التيار الوطني الحر" غير ممثل وعليك أن تعقد تسويات ولذلك أقول باللائحة التوافقية، لأن العيش المشترك أهم بكثير من عدد النواب ولا بد أيضاً، وهذا موجَّه إلى محازبي "الحزب التقدمي الاشتراكي"، من طلّة جديدة ، ومن تغيير الوجوه الحزبية، إذا لم نقل مئة في المئة فليكن 80 في المئة في الانتخابات"، مؤكدا أن "الصوت التفضيلي يفرض معادلة جديدة المحدلة الأكثرية لم تعد تمشي ويجب أن تستبق الأمور قبل أن تسبقك".

وعن ان الصراع على قانون الانتخاب قيل إنه صراع على تركيبة البرلمان الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل، رأى أن "الرئيس المقبل ينتخب شكلياً في لبنان لكن عملياً تنتخبه الصناديق الإقليمية".

وعن أن العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري تراجعت بفعل الخلاف على قانون الانتخاب، أكد أن "هناك علاقة جديدة مع سعد الحريري، في الماضي بعد مقتل رفيق الحريري العاطفة غلبت على الجميع، واليوم هناك واقع جديد"، مضيفا: " له حساباته ولي حساباتي، وكل واحد يجب أن يعرف حجمه، أنا أعرف حجمي"، معربا عن اعتقاده أن "الأمور قد تعود لكن على أسس جديدة".

وعن السجال حول كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله عن استقدام مقاتلين من الخارج لمواجهة إسرائيل، تمنى جنبلاط أن "تطبق الخطة الدفاعية التي أقرت نظرياً أيام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان (بأن يصبح سلاح المقاومة تحت إمرة الجيش)، لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل، عندما تكون هناك ملامح تسوية إقليمية".

وأشار جنبلاط الى أن "العلاقة مع موسكو تعود إلى 50 عاماً، أول مرة زرت الاتحاد السوفياتي مع والدي في العيد الخمسين للثورة البلشفية، ثم ذهبت وحدي بعد مقتل كمال جنبلاط عام 1977 في العيد الستين، ثم دخلنا في الحرب الأهلية"، لافتا الى أنه "كان لموسكو مساهمات استراتيجية في دعم الحزب الاشتراكي بالمنح الدراسية والتدريب والتسليح، موسكو - سوريا، سوريا – المختارة"، مضيفا: "كان آنذاك الحلف المعروف في مواجهة اليمين اللبناني"، وتابع: "اختلفنا عام 2011 على موضوع الثورة السورية السلمية، ثم على الحراك العسكري، واستخدمت في بعض تصريحاتي كلمات نابية وشخصية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف. رأيت بعد مراجعة أن هذا الكلام الشخصي لا يفيد، قطعنا العلاقة مع دولة محورية في الشرق الأوسط كان لها تاريخ ولها مستقبل، وقطعنا العلاقة مع سند رئيسي للحزب الاشتراكي ولآل جنبلاط"، مضيفا: "ذهبت لتصحيح هذه العلاقة ومر الأمر بكلمة اعتذار على الملاحظات الشخصية وكان جواب لافروف ديبلوماسياً، عندما قلت إني هاجمته شخصياً، فقال مازحاً: هل صحيح أنك هاجمتني شخصياً؟ يعني انطوت الصفحة".

وأضاف: "حتى في موسكو لاحظت أن هناك مخاوف من أن يكون هناك تقسيم لسورية، ونرى كيف أن على الأرض يقوم كيان كردي مدعوم أميركياً في شمال سوريا لضرب "داعش"، وكيف أنه في جنوب سوريا، وهذا أخطر، هناك محاولة لإيجاد شريط حدودي مثل الذي كان في جنوب لبنان لحماية إسرائيل وعملاء إسرائيل، على حدود الجولان، وربما على حدود الأردن، فهذه كلها تثير المخاوف"، معتبرا أن "دعوة الروس إلى توحيد الجهود حول سورية موحدة ومتعددة، حيث وضعوا في آستانة- 3 دستوراً لسوريا موحدة، لكن مع تنوع في الأقاليم، أفضل من التصارع على سورية. وحدة الرؤية حول سورية أهم بين أميركا وروسيا، كعاملين أساسيين ثم تأتي طبعاً دول إقليمية لها مطامع وجداول أعمال مختلفة، أي إيران وتركيا".

وأعرب جنبلاط عن اعتقاده أن "لا مخاوف على لبنان الذي مر بأزمة وجودية في حال تقسيم سوريا وتقريباً كان هناك تقسيم للبنان بين الإدارة المدنية وبين المناطق العسكرية والأمنية لليمين اللبناني، لكن لبنان توحد، فهو صغير جداً، وكانت محاولات التقسيم والتفتيت كارثة على الجميع، ثم أتت حروب داخلية حتى اليمين اللبناني دخل في حرب الإلغاء، ونحن في غرب بيروت لم تكن تجربتنا مشجعة مع الأحزاب التي من خلالها رفعنا وصاية الجيش بعد 6 شباط".

ورأى أن "لا أحد يستطيع، حتى كبار المحللين، أن يعرف بالضبط ما هو الموقف الأميركي من سوريا"، لافتا الى أنه "هناك هدف عملاني واضح هو الدعم الأميركي للأكراد، وأيضاً للجيش العراقي والحشد الشعبي، أي لدولة العراق ومتفرعاتها، لضرب "داعش"، مضيفا: "هناك موضوع الأكراد في سوريا، وهناك جنوب سوريا، أي الحدود مع الأردن، وخصوصاً الجولان"، معتبرا أنه "لا بد أن نكون حذرين لأنه يجب أن يكون هناك صوت للأكراد من داخل الوحدة السورية، ولا يجوز تعريب الأكراد، وهذا كان خطأ تاريخياً في العراق وفي سوريا منذ عقود"، مؤكدا أنه "لم يسمع في موسكو بأن تثبيت التهدئة في سوريا غير ممكن دون استقاد قوات محايدة من دول إسلامية"، مشددا على أنه "أصر على الحل السياسي الانتقالي كما ورد في بيان جنيف، لا أدري إذا كان جنيف ما زال ساري المفعول، لكن كما تعرفون، أين كانت المعارضة السورية في البدء وأين أصبحت؟ فالدول العربية الداعمة وغير الدول العربية مثل تركيا، أجهضت، بدعمها تفرعات غريبة عجيبة على الأرض السورية، الحراك المدني السياسي السلمي الذي كان يريد سوريا تعددية ديمقراطية ورفع سلطة النظام، لا استبدال سلطة النظام بسلطة مجموعات مسلحة قد توازي النظام في همجيتها."

وأضاف: "قد يتحمل الروس مسؤولية في اضعاف المعارضة لكني أتحدث عن 2013- 2014، حين كانت وعود الغرب، وحتى الأميركيين، بدعم المعارضة وشعارات أوباما أن بشار سيسقط"، لافتا الى أن "الوحيد الذي بقي على موقف مبدئي صريح لكن إمكاناته فردية هو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وتعلمون أنه كان مستعداً لضرب النظام عندما كان أوباما يريد نظرياً ذلك، ثم استبدلت الضربة بالصفقة على الكيماوي، وبعدها الآلاف المؤلفة من الجهاديين الذين أتوا من الغرب والدول العربية ومن كل حدب وصوب، مروا من مكان ما، الممر كان من تركيا، وهنا الخطأ الفادح في حق الشعب السوري"، معتبرا أن "لدى ايران جدول أعمال مختلف عن عن الروس، وهو تأييد النظام إلى اللحظة الأخيرة، ولولا التدخل الإيراني لكان ضعف النظام، ثم جاء التدخل الروسي، كل من التدخلين ساعد كثيراً النظام، لكن لإيران جدول أعمال مختلف".

ورأى أن "نشر قوات ايرانية في دمشق يتم بموافقة النظام السوري فهو الذي استقدم تلك القوات، لديك جيوش في سوريا، الجيش السوري، الجيوش والميليشيات الإيرانية المتعددة، من باكستانية إلى أفغانية وعراقية، إلى "حزب الله، يجب أن تعود إلى التاريخ بين النظام السوري وإيران، منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران"، مضيفا: "إيران بلغت لبنان، أي البحر الأبيض المتوسط، وهذا هدف استراتيجي معروف وليس سرا"، متسائلا "أين تذهب بقايا "داعش" والفكر الداعشي؟ وما هو مصير ملايين من العرب السنة الذين هجّروا في العراق وفي سوريا؟ هذا سؤال استراتيجي، هجّروا من بيوتهم وممتلكاتهم"، مضيفا: "هل ستعود الموصل كما كانت؟ والمسيحيون في الموصل؟ والأنبار هل ستعود كما كانت؟ ما هي الصيغة السياسية لبناء عراق جديد؟ لم يطرح أحد الأمر، وماذا عن سوريا؟ وإلا فإن ملايين اللاجئين من السوريين قد يزدادون، كذلك في العراق".

وعن كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافرورف عن انه مسرور لتقدم لبنانعلى طريق استعادة الاستقرار، أكد جنبلاط أنه "لم يطمئن بشكل كاف لكن كلام لافروف مهم جداً، يبقى علينا كلبنانيين أن نحصن أنفسنا في الداخل ونعالج الأمور بعيداً من التشنجات"، مشددا على أنه "لا يمكن أن تركن فقط لكلام الدول الكبرى، عليك أنت أيضاً واجب في الداخل".

وعن أن هناك مخاوف طرحتها أخيراً تقارير إسرائيلية عن إنشاء مصنع إيراني للأسلحة لـ"حزب الله" في لبنان، وأن القادة الإسرائيليين يبحثون في تدميره، شدد جنبلاط على أن "إسرائيل تخترع دائما حجة من أجل العدوان، معروف أن هناك سلاحاً متقدماً لـ"حزب الله"، مضيفا: "إذا كان هناك مصنع للحزب فلن يقدم أو يؤخر وهناك ضربات إسرائيلية دائمة على سوريا وعلى الإمداد الإيراني لـ"حزب الله"، وهناك حرب مفتوحة، كما سبق أن ذكرنا، عندما يأتي الوقت المناسب، إذا أتى"، متمنيا أن "تطبق الخطة الدفاعية التي أقرت نظرياً أيام رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لكن هذا يحتاج إلى وقت طويل عندما تكون هناك ملامح تسوية إقليمية"، مؤكدا أن "ليس لديه مخاوف من نية "حزب الله" لعقد مؤتمر تأسيسي"، مؤكدا أنه "يتطلب تحضيراً، ويخرجنا من الطائف ويدخلنا في فوضى"، معربا عن اعتقاده أن "الواقع الحالي مناسب إلى حد ما، ليس للجميع، وهناك أمر واقع عليك أن تحسنه بتحصين الدولة وتبدأ بتفاصيل صغيرة جداً من دون أن نحكي بمؤتمر تأسيسي، لم نستطع أن نوقف أكثر من 24 ساعة، وربما أقل، الذين يطلقون النار عشوائياً ابتهاجاً بنتائج الامتحانات، ويصيبون الأبرياء، هناك اهتراء في الماكينة الإدارية والقضائية"، معتبرا أن "لبنان دفع أثماناً هائلة في ربط المسارات مع سوريا وفي الماضي مع الفلسطينيين وكنا نحن فاعلين فيها، يبقى أن نتواضع ونتكيف ونعود إلى الخطة الدفاعية"، مضيفاً: "إذا سلاح الحزب لمواجهة العدوان الإسرائيلي ولتحرير ما تبقى من أراض محتلة، لكنْ في يوم ما، وعندما تكون الظروف مناسبة، عليه أن ينضوي تحت إمرة الدولة ما الثمن السياسي؟ قد يكون هناك ثمن وقد لا يكون لا أدري"، داعيا الى أن "نبقى بمنأى من الصراع الإيراني السعودي"، مشددا على أننا "لا نتحمل تبعات هذا الصراع. ينسى البعض أن هناك مئات الآلاف من اللبنانيين يعيشون في السعودية والخليج، هذه الهجومات الشخصية على السعودية وغيرها غير محبذة وغير مستحبة".

وأشار الى أن "العقوبات الاميركية على "حزب الله" قد قد تكون عشوائية ضد كل مواطن له هوية شيعية، وهذا ظلم، في الوقت ذاته لا يمكن التنبؤ بسياسة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يقول بتحجيم إيران، وقد تُختصر هذه السياسة لاحقاً بضرب لبنان".