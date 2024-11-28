القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية

أعلنت القوات الروسية إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية وأخطرت أجهزة الملاحة في حوض المنطقة بمناورات ستجريها هناك حتى الـ18:00 بتوقيت موسكو. وورد في النشرة التي عممتها الجهات الروسية المعنية على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية وتضمنت إحداثيات منطقة المناورات، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، أن التشكيلات العسكرية الروسية ستستخدم الذخيرة الحية في المناورات التي ستجريها في المتوسط.

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