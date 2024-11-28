فيديو يظهر أحد اللبنانيين المنتسبين لداعش وهو في أيدي قوات سوريا الديمقراطية

تناقلت مواقع "التواصل الاجتماعي" شريطاً مصوراً يظهر أحد المسلحين من تنظيم "داعش" وهو لبناني الجنسية، وقد وقع في أسر قوات سوريا الديمقراطية بعد أن سلّم نفسه في ​مدينة الرقة​.

ويظهر في الفيدية اصابة المسلح في يده، وتقديم المساعدات الطبية له من قبل جيش سوريا الديمقراطية، وطلباته بأن لا يتم بتر يده.