سكاي نيوز: قصف جوي على مناطق في جنوب سوريا

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن عدة مناطق في جنوب سوريا تشهد قصفا جويا، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

يذكر أن سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في مناطق درعا والقنيطرة والسويداء جنوبي غرب سوريا بدا صباح اليوم بعد أن توصلت كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غربي سوريا، وقد أعلن عن الاتفاق بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة هامبورغ الألمانية.