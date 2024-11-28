سلطات الصين وسوريا تبحثان خطة لإنشاء منطقة صناعية صينية سورية في سوريا

أعلن نائب رئيس الجمعية الصينية العربية للتبادل، شين يونغ، خلال معرض استثماري حول مشاريع إعادة إعمار سوريا ما بعد الحرب، أنّ "الصين وسوريا تبحثان خطّة لإنشاء منطقة صناعيّة صينيّة سوريّة على أراضي سوريا"، لافتاً إلى أنّ "في الوقت الراهن، نحن نتباحث بنشاط مع الحكومة السورية ومع سفارة البلد في الصين"، مشيراً إلى أنّ "الأوضاع الأمنية في سوريا كانت أفضل ممّا توقّعوه بكثير".
ووفقاً للخطّة، ستتضمن المنطقة في المرحلة الأولى 150 شركة، ويقدّر حجم الإستثمارات الشامل في المشروع بـ2 مليار دولار، ما يمكن أن يوفّر 40 ألف فرصة عمل.
وكان وفد من الجمعية، قد زار في نيسان وحزيران، عدداً من المناطق السورية بما في ذلك دمشق وحمص، بهدف تقييم الأوضاع على الأرض.
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