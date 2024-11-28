مقتل 2 من الشرطة وإصابة 9 بتفجير مدرعة في العريش

أعلن مصدر في وزارة الداخلية المصرية لوسائل اعلام مصرية مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة 9 مجندين بانفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.
وأوضح المصدر أن الهجوم استهدف العناصر الأمنيين خلال تواجدهم في مدرعة للشرطة في حي الصفا بالعريش، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وأكد أنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط منطقة الانفجار، فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أية عبوات ناسفة أخرى.
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