اعتقال مسلحين اثنين تابعين لحركة طالبان في أفغانستان

أعلن مكتب حاكم إقليم نانغرهار لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أنه "تم اعتقال قيادي من حركة "طالبان"يدعى مولاوي رفيع الله متهم بتجنيد مسلحين، بالإضافة إلى اعتقال أحد المسلحين التابعين للحركة والذى يدعى مُلّا صابر في عمليات أمنية استهدفت الإقليم".

وذكر المكتب أنه "تم إلقاء القبض على رفيع الله بالقرب من مدينة جلال آباد، فيما تم اعتقال صابر، في عملية أخرى جرت في منطق شيرزاد بالإقليم نفسه"، موضحا أن "جهاز المخابرات الوطني الأفغاني هو من نفذ عمليات المداهمة التي استهدفت المسلحين، حيث يعتقد بأن صابر قد تورط في أعمال تخريبية في منطقة شيرزاد".

وتجدر الاشارة الى أن المسلحين اعترافا بارتكابهما الجرائم المنسوبة لهما، من جانبها لم تعلق حركة "طالبان" على بيان مكتب حاكم إقليم نانغرهار حتى الآن.