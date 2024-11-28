جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: قواتنا أكملت كل المهام الموكلة لها بالموصل

أعلن المتحدث بإسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، صباح النعمان، إلى أنّ "قوات مكافحة الإرهاب أكملت كلّ المهام الموكلة لها"، مشيراً إلى أنّ "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يجتمع مع كبار القادة في الموصل للإتطلاع على آخر تطوّرات المعركة".
ولفت النعمان، في حديث صحافي، إلى أنّ "الإعلان الرسمي عن تحرير الموصل سيكون من جانب العبادي"، مشدّداً على أنّ "المعطيات النهائيّة تؤكّد أنّ القوات العراقية حقّقت كلّ أهدافها في الموصل".
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