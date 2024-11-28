مقتل شخصين بينهم ضابط كبير بتفجير انتحاري في باكستان

اعلنت السلطات المحلية في باكستان عن مقتل عسكريين على الأقل أحدهما ضابط كبير في الشرطة الباكستانية جراء تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في مركز تشامان جنوب غربي البلاد.
وأوضحت أن الضابط ساجد خان قتل مع أحد حراسه، وأصيب خمسة من رجال الشرطة في الهجوم، الذي أدى أيضا إلى تدمير عدة سيارات كانت في المنطقة.
وذكرت أن الهجوم وقع في مقاطعة بالوشستان جنوب غربي البلاد على الحدود الباكستانية الأفغانية، وأسفر أيضا عن إصابة 12 شخصا بجروح حالة بعضهم خطيرة.
ولم تعلن أي من المنظمات أو الجماعات الإرهابية حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
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