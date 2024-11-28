خارجية روسيا تحذر مجلس أوروبا من اتباع قرارات لمشروع مقدم من أوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية الروسية مجلس ​أوروبا​ من اتباع قرارات ​الجمعية البرلمانية​ لمجلس أوروبا التي يمكن للدولة أن تصبح خلالها رهينة لصور نمطية غير صحيحة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى اقتناع ​موسكو​ بأنه ليس لدى الجمعية البرلمانية كهيئة استشارية لمجلس أوروبا، لا حقوق، ولا تفويض لمثل هذا العمل.

وكان المشاركون في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد صوتوا لصالح مشروع قدمه الوفد الأوكراني حول "استعادة سيادة وسلامة أراضي ​أوكرانيا​".

ودعت تلك الوثيقة موسكو إلى إلغاء قرار انضمام ​القرم​ إلى ​روسيا​ وسحب القوات من شبه الجزيرة.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا الوطن، في آذار 2014، بعد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير مصير في شبه الجزيرة ذات الأغلبية الروسية.