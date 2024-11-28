المجلس الإنتقالي أكد شراكته مع دول التحالف العربي وحظر الإخوان المسلمين

أكّد رئيس المجلس الإنتقالي اليمني الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، على "شراكة المجلس مع دول ​التحالف العربي​ ودولة الإمارات في ​مكافحة الإرهاب​".

وأشار الزبيدي، في مؤتمر صحافي، إلى أنّه "تمّ اتّخاذ قرار بحظر الجماعات الإرهابية، منها جماعة "​الإخوان المسلمين​" المتمثّلة بفرعها في اليمن بـ"حزب الإصلاح"، كوننا جزء من التحالف العربي، وسنتّخذ آليّات لتطبيق ذلك بعد التشاور مع التحالف".

وعن احتمال حدوث تصادم مع الحكومة اليمنية بعد تحميل المجلس الإنتقالي لها المسؤولية في تدهور الأوضاع في الجنوب، لفت الزبيدي إلى أنّ "الصدام غير وارد لأنّ المجلس والمقاومة الجنوبية مسيطرة على الأرض والحكومة في معاشيق بعد انتهاء المهلة المحددة للحكومة الشرعية، وبعد فشلها في الجنوب نحن مستعدّون لإدارة الجنوب".