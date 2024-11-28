وثيقة سرية لداعش تمنع تداول خبر وفاة البغدادي

أفادت مصادر استخبارية لوسائل اعلام عراقية أن القوات الأمنية عثرت في الساحل الأيمن من مدينة ​الموصل​ على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل ​أبو بكر البغدادي​ زعيم تنظيم "​داعش​".

وذكرت أن القوات الأمنية وأثناء اقتحامها أحد مقرات التنظيم في الموصل، عثرت على وثيقة تظهر منع تداول خبر مقتل "البغدادي" وتشدد على أن "داعش" باقية حتى وإن قتل البغدادي.

ودعت تلك الوثيقة عناصر التنظيم إلى الصبر والثبات والانصياع للأوامر التي تصدر إليهم من قياداتهم لحين اجتياز المحنة والتعتيم على خبر مقتل البغدادي وعدم تداوله حتى لا تحدث الفوضى داخل صفوفهم وتم تداول هذه الوثيقة بين قيادات داعش فقط.

يذكر أن وسائل إعلام غربية عديدة تحدثت مؤخرا عن مقتل البغدادي جراء غارة روسية أواخر ايار الماضي في ​مدينة الرقة​ شمال سوريا، دون أن يصدر تأكيد رسمي بوفاة البغدادي من أي جهة.