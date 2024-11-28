إحالة 292 مصريا إلى المحاكمة العسكرية بتهمة محاولة إغتيال السيسي

أعلنت النيابة العسكرية المصرية، "إحالة 292 شخصاً إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة تكوين 22 خلية إرهابيّة تابعة لتنظيم "داعش"، والتّخطيط مرّتين لإستهداف واغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، موضحةً أنّ "المرّة الأولى داخل الحرم المكي، حينما كان بصحبة ولي العهد السعودي حينها الأمير محمد بن نايف، في آب عام 2014. أمّا الثانية، فكانت عن طريق خليّة تضمّ 6 ضباط شرطة مصرييّن مفصولين، وخطّطت لإستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام خلال تعيينهم ضمن الخدمات الأمنيّة المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي".
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت في تشرين الثاني الماضي، القضية برمّتها إلى القضاء والنيابة العسكرية للتحقيق فيها.
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