النشرة: الجيش السوري استعاد السيطرة على عدد من البلدات بريف السويداء

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا ان ​الجيش السوري​ استعاد بعملية عسكرية واسعة السيطرة على عدد من البلدات والقرى والتلال والنقاط الحاكمة في ريف السويداء الشرقي بعد القضاء على أعداد كبيرة من" تنظيم داعش" وتدمير أسلحتهم وعتادهم دير النصراني – رجم البقر – تلول سلمان – تلول الفديين – تل أصفر – أشيهب – تلول أشيهب شمالي وجنوبي – المفطرة – تل المفطرة – شنوان – الساقية – القصر – تل بنات بعير – خربة صعد – تل صعدتل البقر، تل الأصفر، خربة الأمباشي والكراعة، بالإضافة للسيطرة على سلسلة تلال بين تل دكوة وتل رُغيلة وتل ريشة وتحرير مناطق واسعة بين سد ريشة وجبل مكحول وجبل سيس.

ويأتي ذلك في وقت بدأ الجيش والقوَّات الحليفة المرحلة الثانية من عمليات "الفجر الكبرى" جنوب محور مطار السين- ظاظا في ريف دمشق الشرقي