نتانياهو أمل عدم تثبيت القوات الإيرانية بسوريا ضمن خطة وقف إطلاق النار

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن أمله بأن "تنظر روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتأخذ بالإعتبار المطالب الإسرائيلية، حول عدم إمكانيّة تثبيت القوات الإيرانية في سوريا ضمن تنظيم وقف الأعمال القتالية في المناطق الجنوبية الغربية".
ولفت نتانياهو، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أنّ "كليهما قالا لي انّهما يتفهّمان الموقف الإسرائيلي وسينظران في مطالبنا".
وكان نتانياهو قد بحث هذه المسألة هاتفيّاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون.
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