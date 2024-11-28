توجه رئيس تيار التوحيد ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى قائد الجيش جوزيف عون بالقول "اضرب كل أوكار الارهاب والناس معك"، معتبرا أن "الذين يهاجمون الجيش مرتزقة وساقطون على القضاء التحرك ضدهم بحزم ومحاكمتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجوزف عون: اضرب كل أوكار الارهاب والذين يهاجمون الجيش مرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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