مقتل 26 شخصا بسبب الصواعق البرقية في ولاية بيهار شمال الهند

أفادت وكالة "IANS" نقلاً عن مصدر في هيئة حالات الطوارئ في ولاية بيهار شمال الهند، بأنّ "عدد القتلى بسبب الصواعق البرقية في المنطقة، وصل إلى 26 شخصاً"، منوّهةً بـ"وجود بعض النساء والأطفال بين الضحايا".
وكانت الأنباء قد ذكرت في وقت سابق، أنّ "عدد القتلى من ضربات البرق في شمال الهند بلغ 19 شخصاً".
ومن المعروف أنّ الصواعق البرقية والفيضانات في موسم الأمطار في الهند، تتسبّب بشكل دوري بكوارث طبيعيّة وبوقوع أعداد كبيرة من الضحايا والخسائر المادية، فقد بلغ عدد القتلى نتيجة ضربات البرق في نفس الولاية الهندية بنهاية حزيران عام 2016 الماضي، 56 شخصاً.
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