تيلرسون بحث مع أردوغان في اسطنبول أزمة سوريا ومحاولة الإنقلاب بتركيا

أجرى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، تناولت قضايا عدّة، من بينها الأزمة السورية ومحاولة الإنقلاب الفاشل في تركيا العام الماضي.
وكان تيلرسون، وعقب وصوله من أوكرانيا، قد التقى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وبحثا الشأنين السوري والقطري.
يُشار إلى أنّ العلاقات بين واشنطن وأنقرة شهدت أدنى مستويات لها خلال الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وكانت أنقرة تأمل في فتح صفحة جديدة مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، إلّا أنّها عبّرت مراراً عن رفضها لمواصلة ترامب دعم وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابيّة.
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