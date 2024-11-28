"ديلي تلغراف": هل القوى الغربية ستساعد العراق على النهوض مجددا؟

شدّدت صحيفة "الديلي تلغراف" في إفتتاحيتها بعنوان "سقطت الموصل، إلّا أنّ معركة جديدة بدأت"، على أنّ "العشرات من المدن العراقيّة بحاجة ماسّة إلى إعادة بنائها من جديد"، متسائلةً "هل القوى الغربية ستساعد العراق على النهوض مجدداً؟".
ولفتت الصحيفة إلى أنّ "محاولة جعل البلاد موحّدة في ظلّ محاولات الكثير من القوى تفكيكها، سيكون أمراً صعباً للغاية"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الّذي زار الموصل معلناً النصر، لم يقم بما فيه الكفاية لدعوة جميع الجهات في البلاد لمناقشة الخطوة المقبلة"، منوّهةً إلى أنّ "النقاشات السياسيّة الّتي تدور في العراق، تركّز حاليّاً على أسس السلطة المختلفة بين الأقليّة السنية والشيعة، أكثر من الحديث عن الإقتصاد وكيفيّة النهوض قدماً بمستقبل العراق".
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