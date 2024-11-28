وزير قطري سابق: قطر تعلمت ألا تثق بالأخوة والأشقاء ومجلس التعاون منتهي

أكّد وزير الطاقة ال​قطر​ي السابق، عبد الله بن حمد العطية، أنّ "الدوحة مستعدّة للتعايش والتعامل مع كلّ احتمالات الأزمة الخليجية والحصار المفروض عليها"، معرباً عن أمله بـ"نجاح جهود الوساطة الكويتية".

وأشار العطية، في مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ "قطر تعلّمت درساً قاسياً من الأزمة الحالية، لكنّه درس مفيد لنا، كيف نتعامل مع اقتصادنا وأسواقنا واعتمادنا على النفس أكثر من اعتمادنا على الآخرين"، مشدّداً على أنّ "قطر لن تعود كما كانت وقد تعلّمت ألّا تثق بالأخوة والأشقاء بعد أن فرضوا هذا الحصار عليها"، لافتأً إلى "أنّنا أسّسنا مجلس التعاون عام 1981، وأعتبره منتهياً"، مستغرباً "القرارات الّتي أصدرتها دول الحصار بمقاطعة قطر إقتصاديّاً وبريّاً وجويّاً وبحريّاً"، واصفاً إيّاها بـ"القرارات العجيبة"، مبيّناً أنّ "​الإمارات​ لم تقاطع الغاز القطري إلى الآن، لأنّ 30 بالمئة من إنتاجها للكهرباء يعتمد على الغاز القطري"، متسائلاً "إذا كنّا دولة إرهابيّة، لماذا تشترون منّا الغاز، وتدفعوا لنا مئات ملايين الدولارات؟". كما وصف السعودية بأنّها "عمق استراتيجي واجتماعي لقطر"، مشيرا إلى أنّه "لم يتمن أن تتزعم السعودية هذا الحلف العجيب والمركّب من تناقضات كبيرة وليس له أي وجه أو مبدأ".