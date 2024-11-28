منع وزير الاقتصاد التركي من دخول النمسا لحضور فعاليات ذكرى محاولة الانقلاب

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ​النمسا​وية أن سلطات بلاده منعت دخول وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب في تركيا.

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