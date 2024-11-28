محافظ مصرف قطر المركزي:نملك إحتياطيا يساعدنا على مقاومة العزلة الخليجية

أعلن محافظ مصرف ​قطر​ المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أنّ "قطر تملك احتياطيّاً يبلغ 340 مليار دولار بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية".

وأكّد المحافظ، خلال مقابلة تلفزيونية، أنّ "الإحتياطي الّذي لدى قطر يساعدها على مقاومة العزلة من جانب جيرانها في ​الخليج​"، مشيراً إلى أنّ "هذه هي مصداقية نظامنا. لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات"، لافتاً إلى أنّ "مصرف قطر المركزي يملك إحتياطيات نقديّة تبلغ 40 مليار دولار، بالإضافة إلى الذهب. كما أنّ هيئة الإستثمار القطرية تملك احتياطيات تبلغ 300 مليار دولار يمكن أن تسيلها".