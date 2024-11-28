مسؤول عسكري يمني: مقتل وإصابة 30 حوثيا بتعز في قصف لبارجات عربية

لفت نائب الناطق باسم قيادة محور تعز العسكري التابع للجيش العقيد عبد الباسط البحر الى أن "بارجات التحالف المتواجدة قرب ميناء المخا، قصفت اليوم، مواقع للحوثيين وحلفائهم، في منطقة الهاملي، وفي معسكر خالد بن الوليد ومحيطه، غربي المحافظة، ما أسفر عن سقوط 30 منهم بين قتيل وجريح"، مشيرا الى أن "قصف بارجات التحالف أدى أيضا إلى تدمير آليات عسكرية ومخزن أسلحة للحوثيين، وحلفائهم من قوات صالح".

وفي سياق متصل، أفاد العقيد البحر أن " اثنين من الحوثيين قتلا، وجرح ثلاثة آخرون بمدفعية الجيش اليمني، في جبل الوعش، شمالي مدينة تعز"، مشيرا الى أن "طيران التحالف العربي شن غارتين جويتين استهدفتا تعزيزات للحوثيين وقوات صالح، في منطقة البرح، غربي تعز، مع تنفيذ غارة جوية أخرى استهدفت موقعا لهم في مديرية الصلو، جنوبي المحافظة".