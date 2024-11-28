محفوض هنأ عبود: صوتنا سيبقى صادحا وهناك قرار اتخذ بإبعادي

هنأ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة السابق ​نعمة محفوض​، النقيب الجديد المنتخب رودولف عبود، مشيراً إلى "أنّنا سنكون مثالاً بأنّ الإنتخابات تجري بهذه الطريقة"، مشدّداً على أنّ "صوتنا سيبقى صادحاً"، لافتاً إلى أنّ "43% من المعلمين أعطوني أصوتهم بوجه تكتّل سياسي كبير"، مؤكّداً أنّ "هناك قراراً اتّخذ بإبعادي، من قبل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الخاصة الأب ​بطرس عازار​، وغيره من الآباء".

من جهته، أكّد عبود لمحفوض، أنّه "سيبقى في ​نقابة المعلمين​"، مركّزاً على أنّ "خيارات الغير لا دخل لنا بها".