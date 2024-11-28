هنأ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض، النقيب الجديد المنتخب رودولف عبود، مشيراً إلى "أنّنا سنكون مثالاً بأنّ الإنتخابات تجري بهذه الطريقة"، مشدّداً على أنّ "صوتنا سيبقى صادحاً"، لافتاً إلى أنّ "43% من المعلمين أعطوني أصوتهم بوجه تكتّل سياسي كبير"، مؤكّداً أنّ "هناك قراراً اتّخذ بإبعادي، من قبل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الخاصة الأب بطرس عازار، وغيره من الآباء".
من جهته، أكّد عبود لمحفوض، أنّه "سيبقى في نقابة المعلمين"، مركّزاً على أنّ "خيارات الغير لا دخل لنا بها".
كانت هذه تفاصيل خبر محفوض هنأ عبود: صوتنا سيبقى صادحا وهناك قرار اتخذ بإبعادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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