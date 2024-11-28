المرعبي:لحماية أهالي عرسال ومنع تغلغل الإرهابيين بين النازحين والأهالي

لفت المكتب الإعلامي لوزارة الدولة لشؤون النازحين، إلى أنّ "وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي​، ناقش مع ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ​ميراي جيرار​، في مقرّ الوزارة، قضية النازحين السوريين بشكل عام، والتحديات الناجمة عن الأحداث الأخيرة في ​عرسال​. وشدّداً على أهميّة حماية النازحين المدنيّين والحؤول دون استخدامهم كدروع بشريّة و فريسة للإرهاب"، مشيرةً إلى أنّ "المرعبي دعا إلى العمل مع السلطات المكلّفة بتطبيق القوانين بما يضمن أمنهم وكرامتهم. وشدّد على أهميّة منع تغلغل الإرهابيّين بين النازحين السوريين المدنيّين وأهالي عرسال".

وأوضح المكتب، في بيان أنّ "المرعبي نوّه أثناء اجتماع مشترك مع جيرار ووفد من بلدية عرسال، إلى أنّ همّنا الأساسي هو حماية أهالي عرسال وضيوفنا السوريين، وعناصر الجيش هم أبناءنا الّذين يقومون بحماية الوطن والسّهر على أمنه".

وأشار إلى أنّ "وفد بلدية عرسال برئاسة رئيس البلدية ​باسل الحجيري​، أطلع المرعبي على التحديات الّتي يواجهها الأهالي، مُطالبين بمشاريع إنمائيّة من شأنها أن تريح أبناء عرسال والنازحين السوريين، لا سيّما لجهة الصرف الصحي وموضوع النفايات، وتسريع تسجيل النازحين غير المسجّلين لتجنيبهم التوقيف"، مبيّنةً أنّ "وفد بلدية عرسال اقترح أن يتمّ تشكيل لجنة خاصّة بكلّ مخيّم، تتولّى التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون النازحين ومفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجيش اللبناني، لتسهيل حياة النازحين والمجتمعات المضيفة، ولتفادي أي احتقان أو اختراق أو استغلال يسيء للجميع".

من جهته، أشار الحجيري، إلى أنّ "النازحين السوريين طلبوا رفع صوتهم إلى الحكومة اللبنانية، وشكّلوا لجنة لهذه الغاية، وهم يؤكّدون أنّهم يحترمون القانون والجيش اللبناني وتحت سيادة الدولة اللبنانية، ويرفضون التطرّف وينبذون الإرهاب، وطالبوا بحماية الدولة اللبنانية ومحاسبة من تسبّب بالإخلال بالامن، وأعلنوا وقوفهم إلى جانب قيادة الجيش".

بالمقابل، بحث المرعبي مع السفير الفنلندي ماتي لاسيلا، أوضاع النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة، وحاجاتهم وضرورة العمل على مساعدة المجتمعات المضيفة والنازحين وتنفيس الإحتقان، فضلاً عن العمليّة الأخيرة التي نفّذها الجيش اللبناني في عرسال في مواجهة الإرهاب.

كما ناقش المرعبي مع محافظ عكار عماد لبكي، المواضيع الّتي تمسّ المواطن اللبناني والنازح السوري وخصوصاً موضوع النفايات في عكار، وكيفيّة مساعدة البلديات في تلبية حاجاتها من خلال مساندة هيئات الأمم المتحدة المعنية بذلك، كونها تتحمّل أعباء النزوح بشكل هائل".