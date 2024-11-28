"النشرة": طائرة إسرائيلية تنفذ طلعات إستكشافية فوق العرقوب وحاصبيا

كشف مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "طائرة استطلاع اسرائيلية نوع "M.K" دون طيار، خرقت حرمة الأجواء اللبنانية في هذه الأثناء من فوق مزارع شبعا، وتنفّذ طلعات إستكشافيّة فوق منطقتي العرقوب وحاصبيا، وصولاً حتّى المنحدرات الغربية من جبل حرمون".

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