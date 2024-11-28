مطلوب فلسطيني من مخيم الرشيدية سلم نفسه الى مخابرات الجيش في صور

سلم المطلوب الفلسطيني س. ظ، من مخيم الرشدية نفسه الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ في صور، لانهاء ملفه الأمني كونه مطلوبا بمذكرات توقيف عدة.

وتعمل الجهات المختصة على التحقيق معه وتحويله الى القضاء المختص.