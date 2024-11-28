مطلوب فلسطيني من مخيم الرشيدية سلم نفسه الى مخابرات الجيش في صور

سلم المطلوب الفلسطيني س. ظ، من مخيم الرشدية نفسه الى مخابرات الجيش اللبناني في صور، لانهاء ملفه الأمني كونه مطلوبا بمذكرات توقيف عدة.
وتعمل الجهات المختصة على التحقيق معه وتحويله الى القضاء المختص.
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