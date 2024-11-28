العثور على جثة مساعدة منزلية فلبينية في منزل مخدومها في لحفد

أفادت معلومات صحافية، بأنّه "عُثر على المساعدة المنزلية الفلبينية كاثرين إيغليزيا، من مواليد عام 1979، جثة في منزل مخدومها "ج. ضو" في بلدة لحفد في ​قضاء جبيل​"، مشيرةً إلى أنّه "حضرت إلى المكان القوى الأمنية، وباشرت تحقيقاتها، حيث تبيّن أنّ العاملة تعثّرت أثناء قيامها بالعمل في المنزل، ما أدّى إلى دقّ عنقها. ونقل فريق إسعاف من الدفاع المدني، جثّتها إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل".

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