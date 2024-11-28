الجيش: جنود اسرائيليون خرقوا خط الانسحاب صباحا في محلة رويسات العلم

اعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان انه "أقدم 4 عناصر من العدو الإسرائيلي عند الساعة 10.30 من صباح اليوم، على خرق خط الإنسحاب في محلة ​رويسات العلم​ – خراج ​بلدة كفرشوبا​، لمسافة حوالي 50 متراً ضمن أراضٍ متحفظ عليها لبنانياً، غادروا عند الساعة 11.00 بإتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات الميدانية المناسبة، فيما تجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.