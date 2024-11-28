‏جعجع ينعى أحمد بن حلي: كان شخصية سياسية ودبلوماسية قديرة

نعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور ​سمير جعجع​ نائب الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ورئيس القطاع السياسي في الأمانة العامة للجامعة السفير أحمد بن حلي، متوجهاً للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأحر التعازي، قائلاً: "لقد خسرت جامعة الدول العربية شخصية سياسية ودبلوماسية قديرة شكّلت مرجعية في منظومة العمل العربي المشترك لما كان للراحل من كفاءة وخبرة واسعة في هذا المجال وهو المتابع للملفات السياسية والقضايا الساخنة التي تتعامل معها الجامعة". وتوجه جعجع لعائلة الفقيد الكبير وللجزائر حكومة وشعباً بصادق المواساة، داعياً للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

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