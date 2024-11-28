اللواء خير زار قريتي السن ومجدل بعكار بناء على توجيهات الحريري

زار الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​ قريتي السن والمجدل في ​عكار​، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، واطلع على معاناة الاهالي والحرمان "نتيجة فقدان الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية".

واستمع الى الشكاوى وخاصة في فصل الشتاء، حيث يعجزون عن التنقل لعدم وجود طرقات صالحة ناهيك عن الوضع الصحي المزري حيث تنعدم الرعاية الصحية لعدم وجود مستوصفات وفيما ان اقرب مستشفى يبعد نحو 15 كلم.

وأكد خير انه "بناء على توجيهات الحريري على اخذ جميع المطالب في الاعتبار والعمل على تقديم كل مساعدة ممكنة، وهذا هو هدفنا واولويتنا دائما المناطق الاكثر حرمانا، وسوف انقل هذة المأساة الى الحريري ونحن نعلم بان حل هذه المسألة ستكون من الاولويات، وسنعمل ليلا نهارا لانجاز كل ما يطلب منا في هذا الاطار".